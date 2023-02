Zona J. Manuel tem cancro e mora num 11.º andar com elevador avariado

Manuel Oliveira tem mais de 74 anos, preparou-se esta sexta-feira para participar na segunda vigília deste ano de moradores do bairro do Condado, na Zona J de Chelas, em Lisboa. Quer muito contribuir para que sejam resolvidos todos os problemas do bairro. Quando se mudou com a mulher para a Zona J de Chelas, há 43 anos, foi-lhe prometido que 20 anos depois de pagar a renda a casa lhe seria dada. Atualmente, continua a pagar uma renda de 100 euros por uma casa, cada vez mais degradada. À Renascença, Manuel Oliveira diz que, quase diariamente, é obrigado a subir e descer 11 andares, porque o elevador está avariado. Tanto Manuel como a mulher são doentes oncológicos. Manuel Oliveira chega a fazer o percurso das escadas mais que uma vez para ir à farmácia. “Que remédio!”, desabafa. Confessa que pouco depois de se ter mudado para o bairro, em 1980, ocorreram umas chuvadas na cidade que deram início aos problemas de infiltrações que perduram até hoje. Já assistiu a momentos bons e maus no bairro, mas confessa “que há quatro anos que tudo tem piorado”, ano em que tiraram a esquadra da Polícia e os Correios.

O único serviço que têm no bairro do Condado é o Centro de Saúde, que também deixa a desejar, de acordo com Manuel Oliveira, que ainda na última semana soube que ficou novamente sem médica de família dias depois de “ter feito exames” para avaliar a condição de saúde. “Tem sido um caos, têm ótimas instalações, mas pouca assistência”, lamenta. O bairro do Condado está a cargo da Gebalis, empresa escolhida pela Câmara Municipal de Lisboa. De acordo com os moradores, na última vigília, no início de janeiro, esteve no local um representante da empresa a tomar nota dos problemas, mas até agora nada feito. A última intervenção nas casas foi feita há quatro anos. Mudaram o telhado de um dos prédios que era ainda de amianto.

Alberto Ribeiro é morador nesse prédio. À Renascença, dá a nota de que a casa ficou pior depois da intervenção porque a obra ficou inacabada, uma vez que partiram a placa e não terminaram o isolamento do telhado. “Todos os dias escolho onde posso dormir, o meu quarto não dá, está cheio de infiltrações, completamente preto e tenho receio de apanhar alguma doença, durmo na sala”, conta Alberto Ribeiro. Sempre atenta a ouvir as queixas dos vizinhos está Maria do Carmo que aos 69 anos sofre com vários problemas de mobilidade. Há um ano que lhe foi prometido que iriam substituir a banheira que tem em casa. “Sempre que vou para a banheira benzo-me. Tenho medo de cair e de nunca mais conseguir sair de lá”. A filha tem ido lá a casa ajudar a limpar as paredes que constantemente ficam com bolor. “Tenho a noção de que estou a viver os meus últimos dias, assim, sem qualidade”, diz Maria do Carmo.