Torres Vedras. População em vigília domingo por falta de médico de família

Moradores da localidade de Maceira, no concelho de Torres Vedras, vão estar em vigília no domingo de manhã, frente à extensão de saúde, como forma de protesto pela falta de médico de família.

A manifestação é promovida pela CDU, segundo a qual a extensão de saúde “se encontra sem médicos de família há longos meses”, afetando mais de 3.500 utentes.

Em dezembro, a CDU entregou também um abaixo-assinado, com mais de meio milhar de assinaturas, à direção do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, devido à falta de médico de família “há longos meses”, na freguesia de Carvoeira e Carmões, no mesmo concelho, de acordo com uma nota de imprensa enviada.

Em alternativa, os utentes, muitos dos quais idosos, têm de se deslocar ao Centro de Saúde de Torres Vedras ou recorrer à medicina privada.

Nos dois locais deste concelho do distrito de Lisboa, sustentou a CDU em nota de imprensa, os utentes estão sem “acesso aos mais básicos cuidados de saúde”.

“O facto de o Governo não investir no Serviço Nacional de Saúde, dando condições aos seus profissionais para se fixarem, leva a que a população tenha de recorrer ao setor privado”, numa altura em que “a grande maioria da população está a passar por uma situação de redução do poder de compra tendo em conta o aumento brutal do custo de vida”, que veio agravar as dificuldades económicas de quem possui pensões baixas, sublinhou a força partidária.

Para os comunistas, “o Governo do PS insiste em não resolver os problemas e continua a não valorizar os profissionais da saúde, empurrando-os para o setor privado”.