Pombal vai apoiar jovens no arrendamento de casa

A Câmara de Pombal prevê iniciar no primeiro semestre deste ano o apoio aos jovens no arrendamento de casa, disse esta sexta-feira o presidente da autarquia, estimando admitindo que a primeira fase deste programa possa beneficiar 50 pessoas.

“O principal objetivo é criar mais oportunidades de fixação dos jovens no nosso território. Nós temos um conjunto de iniciativas que promovem a emancipação jovem e não há dúvidas nenhumas de que a componente habitação é considerada como uma das principais iniciativas para podermos fixar jovens no nosso território”, afirmou à agência Lusa Pedro Pimpão (PSD).

O projeto de elaboração do Regulamento do Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento Jovem, denominado “Vive Pombal”, foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara de quinta-feira, seguindo-se a consulta pública.

“Os vereadores do Partido Socialista tinham também uma proposta inicial relativamente a esta matéria e conseguimos conciliar esta com a proposta que os serviços estavam a preparar e chegar a um documento consensual”, referiu Pedro Pimpão.

Segundo o autarca, o município pretende, “ainda no primeiro semestre, ter este programa já completamente a funcionar no terreno”, para criar “oportunidades para que os jovens tenham este apoio ao arrendamento”.

Pedro Pimpão explicou que, de acordo com o modelo definido no regulamento, a Câmara vai apoiar até 50% do valor das rendas dos jovens que se candidatem e cumpram os requisitos que o documento estabelece.

“Temos 150 mil euros já afetos no orçamento para esta primeira fase do programa. Três anos [é] o período de apoio do arrendamento jovem. Isto significa que o programa vai ter daqui a dois, três anos uma dotação superior a meio milhão de euros”, declarou.