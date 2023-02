Novos casos de cancro em Portugal correspondem a dois terços dos nascimentos anuais

O subdiretor-geral da Saúde revelou que os cerca de 60 mil novos casos de cancros que surgem anualmente em Portugal correspondem a cerca de dois terços dos nascimentos, apelando à população para adotar estilos de vida saudáveis.

Rui Portugal defendeu também ser essencial garantir uma rede de prestação de cuidados que garanta a equidade no acesso e a disponibilidade de equipas diferenciadas em todo o país na área do cancro.

Na abertura da cerimónia da comemoração do Dia Mundial de Luta Contra o Cancro, promovida pela Direção-Geral da Saúde (DGS), através do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, que está a decorrer no Infarmed (Lisboa), Rui Portugal disse que as estimativas apontam para o surgimento de cerca de 60 mil novos casos de doença oncológica anualmente, o que corresponde à dimensão da população dos concelhos de Portimão ou da Figueira da Foz.

Por outro lado, observou, nascem em Portugal cerca de 90 mil crianças, o que quer dizer que o número de novos casos de cancro corresponde a cerca de dois terços dos nascimentos todos os anos no país.

"A maior esperança de vida dos portugueses, a exposição a carcinogéneos e os estilos de vida menos saudáveis justificam o aumento progressivo do número de novos casos", disse Rui Portugal, defendendo que "conhecer, vigiar e intervir na doença oncológica é uma prioridade em saúde em Portugal".

O subdiretor-geral da Saúde salientou ainda que as doenças oncológicas são a principal causa de morte prematura em Portugal e são responsáveis por mais 100.000 anos de vida potencialmente perdidos.