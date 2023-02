Novas análises não detetam Legionella no Instituto Superior Técnico

A realização de novas análises não detetaram a bactéria "Legionella pneumophila" nas torres de arrefecimento de dois edifícios do Instituto Superior Técnico (IST), no campus da Alameda, em Lisboa.

Numa informação enviada por email à comunidade académica, no dia 26 de janeiro, e a que a Lusa teve acesso, o conselho de gestão do IST dizia que tinha sido informado no dia anterior da deteção da bactéria Legionella "em amostras recolhidas em dois dos edifícios do seu campus da Alameda: a torre de sul [departamento de química] e o edifício de matemática".

Esta sexta-feira, fonte do gabinete de comunicação do Técnico adiantou que no dia 27 de janeiro, "foram feitas novas análises aos sistemas de arrefecimento e [o resultado das análises] já deu negativo".

Além de desligar esses sistemas, não foi necessário tomar mais medidas porque a bactéria estava "circunscrita" às torres de arrefecimento do ar condicionado dos dois edifícios, explicou a mesma fonte.

O Técnico, pertencente à Universidade de Lisboa, confirmou também não ter registo de infetados pela bactéria, que provoca a infeção respiratória conhecida como doença do legionário.

Depois de detetada Legionella na torre sul e no edifício de matemática, espaço onde se situa a cantina social do campus da Alameda, o IST comunicou a ocorrência às autoridades de saúde e implementou "todos os procedimentos de segurança e de proteção da saúde pública protocolarmente previstos", não tendo sido decretado o encerramento dos edifícios.