Homem morre em acidente de trabalho numa pedreira de Penafiel

Um homem aparentando 50 anos de idade morreu esta sexta-feira num acidente de trabalho, numa pedreira, na freguesia de Peroselo, concelho de Penafiel, no distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"A vítima estava a conduzir um camião quando, por causas desconhecidas, a viatura se despistou e caiu de uma altura de cerca de 30 a 40 metros", descreveu José Silva, comandante da corporação de Penafiel.

À chegada dos operacionais, acrescentou, "o homem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória".

O alerta foi registado às 16h09, apontando-se a ocorrência para a empresa Britafiel.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Penafiel, com quatro viaturas e 11 operacionais, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e a Unidade de Intervenção Psicológica do INEM. .

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Penafiel e a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) também se deslocaram à ocorrência.