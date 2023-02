Enfermeiros marcam nova greve para Viseu dia 24

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) anunciou uma nova greve para 24 de fevereiro, depois de uma paralisação de duas horas, esta sexta-feira, no Centro Hospitalar de Tondela-Viseu (CHTV).

“Vamos ainda hoje anunciar no Conselho de Administração que iremos emitir um pré-aviso de greve para o dia 24 de fevereiro, no turno da manhã”, disse o representante do sindicato dos enfermeiros português na Beira Alta, Alfredo Gomes.

Na greve desta manhã, entre as 10h00 e as 12h00, os cerca de 200 enfermeiros que se juntaram à porta do CHTV aprovaram uma moção com as reivindicações e a nova data de manifestação depois da greve desta sexta-feira ter provocado paralisações naquele estabelecimento. Este protesto afetou serviços como a cirurgia em ambulatório e as consultas externas.

O representante acrescentou ainda que, apesar das poucas evoluções sentidas com os protestos das greves por parte do conselho de administração do CHTV, estas ainda são “ténues, de acordo com o volume das reivindicações”.

Entre as reivindicações, "que são uma série delas", o sindicalista destacou o facto de "os enfermeiros que tiveram contratos em instituições do Serviço Nacional de Saúde e, porque eram precários, não lhes estarem a ser atribuídos pontos [relativos] a esse período - portanto, não progridem".

Alfredo Gomes explicou aos jornalistas que, ainda hoje também, os enfermeiros vão "pedir uma reunião ao conselho de administração para perceber se há ou não outros compromissos assumidos que evitem esta greve".

“Os enfermeiros não querem desistir e nós estamos com eles”, revela.