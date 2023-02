Bónus a CEO da TAP "é um pesadelo que o Governo criou e tem de explicar"

PS à frente de comissão parlamentar é “contenção de danos”

Esta semana, o PS viabilizou a comissão de inquérito à gestão da TAP, proposta pelo Bloco de Esquerda.

Depois de, num primeiro momento, ter indicado a preferência por um deputado do Chega para presidir a essa comissão parlamentar, os socialistas acabaram por indicar Jorge Seguro Sanches, ex-secretário de Estado da Defesa, associado à polémica em torno da derrapagem financeira com as obras do Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.

Comentando esta escolha, João Paulo Batalha admite que o objetivo do PS poderá ser o de “condicionar o trabalho da comissão e fazer a contenção dos danos daquilo que pode vir a ser apurado”.

“O Partido Socialista, que tem uma política assumida de fazer um cerco total ao Chega, quis, num primeiro momento, que fosse esse partido maldito a presidir à Comissão e isso seria, para o PS, uma forma de ter um alibi para rejeitar o resultado dessa comissão”, acrescenta.

Nesse quadro, o vice-presidente da Frente Cívica apela aos deputados que façam “o seu trabalho de forma independente e assertiva, porque, senão, o risco é que esta comissão não sirva para nada”.