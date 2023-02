Professores no Ministério. “Já perdi a fé nestas questões da negociação”

O líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof) Mário Nogueira, mostra-se pouco otimista na entrada para a quarta ronda negocial.

"Já perdi a fé nestas questões da negociação com o Ministério, já perdi a fé há uns tempos. Quando entro para lá, não vou crente em coisa nenhuma, quando sair de lá, eu logo direi", admitiu aos jornalistas à entrada para o encontro com a equipa ministerial que, desta vez, é liderada pelo secretário de Estado da Educação António Leite, dado que o ministro João Costa está na reunião do Conselho de Ministros.



Fora das instalações do Ministério da Educação largas dezenas de professores manifestam-se por aquilo que consideram ser os seus direitos. A concentração de pessoas obrigou ao corte, nos dois sentidos, do início da Avenida Infante Santo, junto à Avenida 24 de Julho.

As negociações começaram em setembro e na última reunião, em 20 de janeiro, o ministro João Costa apresentou um conjunto de propostas que incluem, por exemplo, o aumento do número de quadros de zona pedagógica, de 10 para 63, reduzindo a sua dimensão, a fixação de docentes nos quadros de escola em 2024, a integração de 10 mil professores e o aumento das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões.

As medidas não convenceram os sindicatos, que criticaram a tutela por não apresentar respostas para as principais reivindicações dos professores, sobretudo quanto à contabilização de todo o tempo de serviço que esteve congelado.