Mais de oito toneladas de haxixe apreendidas em alto mar no sul do país

A Marinha, a Força Aérea, a Autoridade Marítima e a Polícia Judiciária desenvolveram uma operação em águas internacionais a sul de Portugal, que resultou na apreensão de cerca de 8.600 Kg de haxixe e duas embarcações de alta velocidade, semirrígidas e equipadas com motores de elevada potência, suspeitas de transportarem produto estupefaciente.

As autoridades indicam ainda em comunicado, que no âmbito desta operação foram detidos oito homens com idades compreendidas entre 34 e os 40 anos.