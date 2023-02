Linha Cancro registou "aumento significativo" de chamadas em 2022

A Linha Cancro registou em 2022 "um aumento significativo" de chamadas, totalizando cerca de 6.400, mantendo a tendência verificada desde 2020, início da pandemia, segundo dados da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC).

Inaugurada a 4 de fevereiro, Dia Mundial do Cancro, de 2008, a Linha Cancro tem sido "um enorme sucesso" e um serviço "muito útil" para todos os que necessitam ter mais informação sobre a doença, disse à agência Lusa o presidente da instituição, Francisco Cavaleiro de Ferreira.

"Nós tivemos nestes 15 anos cerca de 55 mil chamadas e "e-mail" e nos últimos três anos, quando tivemos a pandemia, e neste ano agora difícil temos tido um aumento significativo", afirmou o responsável.

Em 2020, o serviço da LPCC recebeu cerca de 4.500 chamadas, número que aumentou para cerca de 5.200, em 2021. Em 2022, aumentou para cerca de 6.400.

A Linha Cancro (808 255 255), que funciona nos dias úteis das 9h às 18h, tem como objetivo principal fazer o acompanhamento de pessoas com cancro, familiares e amigos em todas as fases do processo terapêutico, tendo uma equipa constituída por técnicos especializados, enfermeiros e psicólogos, com formação na área da oncologia.