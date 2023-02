Governo propõe general Nunes da Fonseca para chefiar Forças Armadas

O Governo vai propor a nomeação do general Nunes da Fonseca como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com efeitos a partir do dia 1 de março de 2023, segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

A deliberação que propõe ao Presidente da República a nomeação do general Nunes da Fonseca - atual chefe do Estado-Maior do Exército - foi hoje aprovada em Conselho de Ministros.

Segundo o comunicado, foi ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior.

O almirante António Silva Ribeiro termina no dia 1 de março o mandato como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.