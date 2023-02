Comboio de bicicletas promove mobilidade e ajuda crianças a autonomizar-se

O vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e responsável pelo pelouro da Mobilidade, Filipe Anacoreta Correia, vestiu esta manhã o colete refletor (mas esqueceu-se do capacete) e juntou-se a uma das linhas dos "Comboios de Bicicletas", uma iniciativa do Programa Municipal de Mobilidade Escolar que decorre pelo terceiro ano letivo consecutivo.

As deslocações dos alunos são acompanhadas por monitores que orientam o comboio de bicicletas até ao destino final. Para aderir, basta apenas que o aluno tenha uma bicicleta e que, no ato da inscrição, indique qual o ponto de partida para que seja criado um percurso que passa pelo local indicado, pelo encarregado de educação do aluno, até à escola.

Catarina Marques está frente à secundária Rainha D. Leonor, de olhar atento sobre a filha, Madalena, que em cima de uma bicicleta, espera que cheguem os colegas da escola que, como ela, duas vezes por semana, vão de bicicleta e não de carro, com os pais.