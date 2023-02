​Cirurgiões do Amadora-Sintra ameaçam com demissão

A equipa de cirurgiões do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) ameaça apresentar a demissão se os denunciantes de alegadas más-práticas médicas não forem afastados, avança o jornal “Expresso”.



Os cirurgiões inscreveram a exigência num abaixo-assinado entregue à administração do hospital, apresentado na semana passada e discutido esta quinta-feira.

De acordo com o “Expresso”, a carta foi assinada por quase todos os elementos do Serviço de Cirurgia Geral do Amadora-Sintra.

Entre os signatários estão os três cirurgiões envolvidos no único ato confirmado de má prática pela peritagem da Ordem dos Médicos e que vão ser alvo de procedimento disciplinar.