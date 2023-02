"Casuals" do Sporting aguardam processo em liberdade

Dezasseis elementos de um grupo de adeptos "casuals" do Sporting estão indiciados por ofensas à integridade física. Vão ficar a aguardar o desenrolar do processo com termo de identidade de residência.

A decisão foi tomada esta quinta-feira pelo juiz de Instrução Criminal de Lisboa.

Outro grupo de 13 adeptos "casuals" do Benfica vão continuar a ser ouvidos pelo juiz de instrução na sexta-feira.

Três dezenas de "casuals" de Sporting e Benfica foram detidos na quarta-feira pela PSP contra a violência no desporto. A operação decorreu na área da Grande Lisboa e na margem sul do Tejo.

A par das 30 detenções, de indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 47 anos, junto de "dois grupos afetos ao movimento dos "casuals"" de "leões" e "águias", foi apreendido "diverso material afeto a esta subcultura".



Entre os itens apreendidos estão três armas de fogo e mais de 750 munições de vários calibres, material pirotécnico, de petardos a potes de fumo e tochas, armas brancas e outros instrumentos artesanais, "13 artefactos de sinalização marítima", 5.840 doses de haxixe e 1.016 doses de heroína.