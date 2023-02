Termas de Chaves abrem esta quarta-feira com novidades

As Termas de Chaves iniciam esta quarta-feira mais uma época termal. E a primeira novidade prende-se com o alargamento dos programas terapêuticos.

“A complementar a já tradicional e alargada oferta no que concerne ao termalismo terapêutico, este ano fica marcado pelo lançamento de sete novos programas de curta duração: respiratório, antifadiga, reafirmante, shape, recondicionamento, grávidas e pós-parto”, adianta a administradora do balneário.

De acordo com Brigite Gonçalves, as novas propostas foram desenvolvidas tendo em conta a “dinâmica da procura”, e a “necessidade de criar experiências de cura de menor duração, mas também de duração superior à de um, dois ou três dias que temos na nossa área de Spa e bem-estar”.

“Desta forma, avançou-se para a criação destes packs, com a duração de seis dias, definidos previamente pelo nosso diretor clínico, Dr. Pedro Cantista, mas que podem ser ajustados após consulta inicial com um dos nossos médicos hidrologistas, tendo em consideração a situação específica de cada utente”, destaca.

Aos sete novos programas de termalismo terapêutico de curta duração, juntam-se novas propostas ao nível do Spa.

“Cada vez mais procuramos chegar a novos públicos. Assim, além de incrementarmos a nossa oferta de Spa Termal com três novos programas, um deles com um valor mais reduzido, também renovamos os programas já existentes”, diz Brigite Gonçalves.

Para este ano, estão ainda previstas novidades relativas à Linha Dermocosmética Termal Aquae e a conclusão do Complexo de Piscinas Exteriores das Termas de Chaves, com um conjunto de piscinas naturalmente quentes que irão proporcionar a todos os visitantes uma experiência única em Portugal.

Em 2022, as Termas de Chaves receberam mais de nove mil aquistas, o maior número de sempre, para o que muito contribuiu a comparticipação nos tratamentos por parte do Serviço Nacional de Saúde.

Para a administradora das Termas de Chaves “com o aumento da procura registado no ano transato, as expectativas para os próximos tempos são muito ambiciosas, pelo que as novidades desta época termal não ficarão por aqui”.

As Termas de Chaves são umas das mais procuradas estâncias de tratamento termal do país e a sua exploração para fins medicinais tem raízes na época romana. Com uma temperatura de 76º, a água mineromedicinal de Chaves é bicarbonatada e rica em minerais, sobretudo em sódio, sílica, fluoreto e hidrogenocarbonato. A sua principal ação é estimular as funções metabólicas e orgânicas devido à sua mineralização, sendo indicada no tratamento de patologias músculo-esqueléticas, do aparelho digestivo e das vias respiratórias.