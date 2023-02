Incêndio consome fábrica de móveis em Paredes

Um incêndio de grandes dimensões está a consumir uma fábrica de móveis, localizada em Sobrosa, no concelho de Paredes, distrito do Porto.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, trata-se de uma fábrica de cadeiras, estofos e drogaria.

As chamas ainda não estão controladas pelos bombeiros, não havendo, para já, registo de vítimas, apenas danos materiais.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no combate à chamas estão 34 elementos, apoiados por 14 viaturas.