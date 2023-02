Chamusca atribui apoio para fixação de profissionais de saúde

O município da Chamusca, em Santarém, vai atribuir cerca de 130 mil euros para fixação de médicos e equipas da Unidade de Saúde Familiar do concelho, no âmbito de um protocolo de colaboração assinado com a USF.

O protocolo, a vigorar por dois anos, foi celebrado ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos e Equipas da Unidade de Saúde Familiar (USF) do Concelho da Chamusca, aprovado em setembro de 2022, afirma uma nota da Câmara Municipal.

O executivo chamusquense, liderado pelo socialista Paulo Queimado, afirma que, a par da captação e fixação de profissionais, a medida visa servir de "motivação" para que a USF, atualmente do Modelo A, possa evoluir para o Modelo B, "garantindo que os cerca de 8.749 utentes do concelho possam ter acesso a médico de família e as extensões das várias freguesias do concelho se mantenham todas em funcionamento".

Para já, 10 profissionais de saúde (dois médicos, cinco enfermeiros e três assistentes técnicos) da USF da Chamusca assinaram o protocolo, comprometendo-se a manter o vínculo durante os próximos 24 meses, "não podendo requerer mobilidade para outras unidades ou serviços nos dois anos subsequentes".

Contudo, o município afirma que, "para beneficiar deste apoio e para que a equipa fique completa estão ainda por preencher três vagas na categoria de médico e uma na categoria de assistente técnico", já que, para evoluir para o Modelo B, a USF tem de contar com cinco médicos, cinco enfermeiros e quatro assistentes técnicos.