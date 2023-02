Administração da Fundação Casa da Música ouvida no parlamento

O conselho de administração da Fundação Casa da Música vai ser, esta quarta-feira, ouvido na comissão parlamentar de Cultura, na Assembleia da República, em Lisboa, mais de três meses depois de aprovado um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) para esse efeito.

O requerimento do BE - que também previa a audição do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva - foi entregue na Assembleia da República no dia 21 de outubro, na sequência da divulgação de dados que, segundo o texto do requerimento, apontavam “para a violação, por parte da Fundação Casa da Música, do Código de Contratos Públicos e do Estatuto do Mecenato ao alegadamente oferecer benefícios comerciais aos seus mecenas”, uma acusação que a entidade rejeitou.

Na altura, o BE condenou ainda a existência de práticas laborais na Casa da Música que “não estão alinhadas com os objetivos declarados pelo Governo de combate à precariedade do emprego no setor cultural, objetivos que estiveram na origem de nova legislação sobre o estatuto dos profissionais deste setor”.