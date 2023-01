Urgências obstétricas vão manter-se abertas até ao final de março

Os serviços de urgência obstetrícia e ginecologia vão manter-se abertos em todo o país, até ao final de março. O anúncio feito pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O comunicado enviado à redação sublinha que não haverá necessidade encerrar maternidades em nenhuma região de Portugal, porque conseguiram fixar as escalas de serviço para o primeiro trimestre deste ano.

A exceção vai para o bloco de partos do Hospital de Portimão, que encerra ao fim de semana de duas em duas semanas.

Assim, no âmbito da operação “Nascer em segurança no SNS” é comunicada a decisão para o primeiro trimestre de 2023 em todas as regiões do país. “Pelo impacto direto que tem nas grávidas, recém-nascidos e suas famílias, a rede de serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia merece atenção prioritária, sendo essencial salvaguardar os princípios da equidade, qualidade, prontidão, humanização e previsibilidade dos cuidados prestados no SNS”, pode ler-se no comunicado.

[em atualização]