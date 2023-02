Urgências obstétricas. Algarve espera fim dos constrangimentos no próximo trimestre

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) acredita que os constrangimentos nos hospitais da região vão acabar neste trimestre, depois de a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ter anunciado, esta terça-feira, que o bloco de partos de Portimão vai encerrar ao fim de semana de 15 em 15 dias, até ao final de março.

A presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Ana Varges Gomes, diz à Renascença que está prevista a contratação de mais médicos para breve.

“Estamos à espera de contratar agora, em março, mais médicos que vêm trabalhar connosco. Estamos à espera de finalizar esses processos. Com esses médicos a reforçar as equipas, provavelmente, já não teremos esses constrangimentos no próximo trimestre.”

Segundo Ana Varges Gomes, é precisamente devido ao escasso número de clínicos que os encerramentos acontecem.

“Neste momento, nós temos apenas 20 pediatras para assegurar a escala de urgência. Aquilo que fizemos foi tentar rentabilizar ao máximo os nossos reforços”, sublinha a responsável.

A presidente do CHUA diz que esta é a melhor solução possível, porque “Portimão e Beja não podem fechar ao mesmo tempo”.