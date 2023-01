​Parecer pedido à PGR pelo Ministério da Educação sobre legalidade das greves está "em análise"

Em causa estão as paralisações convocadas pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP) e pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE). O pedido do gabinete do ministro João Costa dirigido à PGR foi feito no dia 11 deste mês e com caráter de urgência.

Em resposta a estas dúvidas, o gabinete de Lucília Gago refere que, "quando estiver concluído e for aprovado", o parecer "será transmitido à entidade consulente, sendo esta a competente para decidir sobre a homologação e divulgação". Ou seja, caberá ao ME divulgar a posição do Conselho Consultivo da PGR.

Pela resposta dada pelo gabinete de Lucília Gago, fica assim subentendido que o parecer ainda não está concluído e por isso também não foi sujeito a votação deste órgão jurídico de consulta da PGR.

Ora, tendo o ME feito o pedido de parecer "com caráter de urgência", o regimento do Conselho Consultivo da PGR determina no artigo 15º que "os pareceres são elaborados no prazo de 60 dias a contar da distribuição, salvo se pela sua complexidade for indispensável maior prazo, devendo nessa hipótese comunicar-se previamente à entidade consulente a demora provável".

No mesmo artigo, lê-se que "os pareceres solicitados com pedido de urgência têm prioridade sobre os demais pareceres não urgentes e devem ser relatados no mais curto prazo possível". Ou seja, o ME pediu o parecer com "caráter de urgência", mas não há propriamente um prazo específico para apresentar resultado nestes casos.