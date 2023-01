Maternidades. O que vai mudar nas urgências obstétricas?

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde anunciou esta terça-feira que nenhuma maternidade vai encerrar definitivamente, pelo menos nos próximos meses.

Neste Explicador Renascença vamos perceber com que serviços é que as grávidas podem contar no SNS.

Quais é que vão continuar abertos e quais é que podem fechar?

O que é que é que está decidido?

Para já, não há encerramento definitivo de maternidades, pelo menos até a final de março.



Há cerca de seis meses foi constituída uma comissão para dar resposta à crise nos serviços de urgência que apontava, justamente, para a necessidade de serem encerradas seis maternidades de forma definitiva.

Afinal, isso não vai acontecer, pelo menos, no primeiro trimestre deste ano.

Já se sabia que essa era a decisão para o Norte e para a Região de Lisboa e Vale do Tejo. Esta terça-feira foi anunciado para o resto do país continental: Centro, Alentejo e Algarve.

Esta decisão é o que está previsto no plano?



Sim. O plano divulgado esta terça-feira tem como prazo de validade este primeiro trimestre.



Para além de salientar que nenhuma maternidade fecha de forma definitiva, este plano indica quais os serviços com que as grávidas podem contar até 31 de março e que vão funcionar de forma alternada.