Detido casal suspeito de burlar dezenas de idosos em Leiria e Coimbra

Foi detido um casal suspeito de cerca de uma dezena de burlas nos distritos de Leiria e Coimbra de que foram vítimas pessoas idosas. O homem e a mulher, com 49 e 52 anos, têm antecendentes criminais.

"No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de dois meses, por crimes de burla, ocorridos nos distritos de Leiria e Coimbra, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram intersetar os suspeitos, culminando na realização de uma busca ao veículo e na apreensão de artigos em ouro, proveniente das burlas, que se encontravam na posse dos suspeitos, motivo que levou às suas detenções", informou a GNR.

Segundo a GNR, "os suspeitos atuavam através de conto do vigário, informando as vítimas que as notas de euro, bem como as peças em ouro, necessitavam de renovação e troca".

No decorrer da ação policial foram apreendidos 19 artigos em ouro, 400 euros em numerário e um veículo.

Os detidos vão ser presentes na quarta-feira, ao Tribunal Judicial de Mira, distrito de Coimbra.

Fonte da GNR esclareceu que o casal é suspeito de cerca de uma dezena de burlas consumadas, cometidas "fundamentalmente no distrito de Leiria", em concelhos como Batalha, Leiria, Pombal e Porto de Mós.

"As vítimas são só idosos", adiantou a mesma fonte, destacando que "a situação mais grave é o alarme social que causa e o impacto psicológico nas vítimas".

Os arguidos residem no concelho de Alcobaça.