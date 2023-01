TAP. Sindicato dos tripulantes "chocado" com bónus de dois milhões

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil diz-se “chocado” com a existência do bónus de dois milhões atribuído à presidente executiva da TAP.

Em carta enviada aos associados assume que não são contra prémios de gestão, mas contra uma gestão que visa apenas esse objetivo, à custa dos salários e dos direitos dos trabalhadores.

O texto refere que “os lucros históricos são sustentados nos cortes aos trabalhadores do grupo, que há associados que vivem em condições dramáticas e que persiste a precariedade laboral na empresa”.

Segundo o sindicato, estes dois milhões permitiriam “atenuar a rigidez financeira imposta aos trabalhadores do grupo” e admite que na “ânsia” em renovar os Acordos de Empresa pode estar o interesse de garantir “prováveis bónus da administração”.

Não estranha, mas lamenta ter ficado a saber pela comunicação social do prémio que a presidente executiva irá arrecadar, se atingir os objetivos, quando o plano de reestruturação continua por divulgar, aos trabalhadores e aos contribuintes.

O sindicato dos tripulantes acrescenta também que aguarda os 48 milhões prometidos, que correspondem a um alívio dos cortes salariais, aos trabalhadores que estariam suspensos caso tivesse ocorrido a greve.

A carta termina com uma exigência: “uma gestão séria e transparente”.

A compensação está prevista apenas para o fim do contrato de cinco anos de Christine Ourmières-Widener, tendo como referência 80% do seu salário bruto anual, de acordo com o CM. A CEO da TAP recebe 504 mil euros por ano.