Super Bock sofreu ataque informático

O Super Bock Group afirma que foi alvo de um ataque informático esta segunda-feira.

Numa publicação no Linkedin, a marca confirma o ciberataque que "está a causar perturbações nos seus serviços informáticos, com constrangimentos na operação regular, nomeadamente no nível de serviço".

"A situação provoca grandes restrições na sua operação de abastecimento ao mercado de alguns dos seus produtos, nos diferentes canais de comercialização", refere também, no mesmo texto.

O Super Bock Group diz que acionou "os protocolos de segurança necessários e informou as autoridades competentes".

A empresa também está a colocar em prática "um plano de contingência com vista a repor condições normais".

"O Super Bock Group lamenta os possíveis transtornos causados a todos os seus clientes e fornecedores, e agradece aos parceiros pelas manifestações de solidariedade e de apoio à data", lê-se, ainda.