Prolongado pagamento de horas extra nas urgências

Vai ser prolongado por mais um mês o diploma que prevê o pagamento das horas extraordinárias nos serviços de urgência.

A informação foi apurada pela Renascença junto de fonte da direção-geral do Serviço Nacional de Saúde (SNS), que indica que durante o mês de fevereiro vai ser negociado um novo diploma com os sindicatos do setor.

A mesma fonte avança à Renascença que já foram feitas propostas aos hospitais sobre a rotatividade dos serviços de urgência na Grande Lisboa de gastroenterologia, urologia e pedopsiquiatria.

A situação das escalas está em fase de revisão pelos hospitais.