Nascimentos em Guimarães permitem plantar 1.400 árvores

“Uma Árvore por Cada Vida – Criar Raízes Por Um Mundo Melhor” é o nome do projeto que permitiu em um ano plantar 1.400 árvores autóctones no concelho de Guimarães.

A iniciativa une o Laboratório da Paisagem, o Município de Guimarães, o Hospital da Senhora da Oliveira de Guimarães e a Resinorte e assegura que, por cada bebé que nasce no Hospital da Senhora da Oliveira de Guimarães (HSOG) uma árvore é plantada.

No âmbito da campanha, os recém-pais recebem - através da entrega de um voucher - uma árvore autóctone, que poderá ser plantada em terreno próprio ou numa das plantações conjuntas, a realizar em locais designados pelo município, com o apoio técnico do Laboratório da Paisagem.



Ao mesmo tempo, e através do projeto “Toneladas de Ajuda”, a Resinorte recolheu, durante o ano passado, quase 72 toneladas de material reciclável do hospital, resultando em cerca de 6.100 euros para a aquisição de novas árvores autóctones. A campanha consiste em valorizar todos os resíduos recicláveis de papel e cartão, provenientes do HSOG, em troca de uma contrapartida financeira.

Os vouchers não reclamados pelos pais são igualmente utilizados em plantações conjuntas promovidos pelo Laboratório da Paisagem.



O projeto vem reforçar a iniciativa municipal “Guimarães mais Floresta”, que tem como missão (re)florestar diversas áreas do concelho, contribuindo para a proteção e promoção da biodiversidade e da floresta autóctone, nos corredores verdes do concelho.