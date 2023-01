Ministra da Defesa: “Os equipamentos militares estão sempre em vários graus de operacionalidade”

Nestas declarações aos jornalistas, no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, à margem de uma conferência em que participa, a ministra adiantou também que “os equipamentos militares estão sempre em vários graus de operacionalidade”.

“Estamos, como tenho dito, a conversar com os nossos parceiros sobre a possibilidade de contribuir para a constituição desta capacidade da Ucrânia. Não podemos fazê-lo isoladamente. É preciso compreender que se trata de uma decisão que tem que ser coletiva, é necessariamente coletiva”, disse esta segunda-feira.

Segundo-sargento estava ao serviço no paiol da Bri(...)

Noutro plano, a ministra da Defesa confirma que está a ser investigada a morte de um militar, na última noite, no campo militar de Santa Margarida.

Fonte militar já adiantou à Renascença que o caso não está relacionado com o serviço, mas a governante diz aguardar os resultados do inquérito.

“O exército de imediato atuou. Está a haver uma investigação, estamos a apurar as circunstâncias deste incidente e, neste momento, não é possível, ainda sem esse apuramento concluído, dizer muito mais”, explica Helena Carreiras.

A ministra acrescenta que “todas as instituições foram chamadas, a polícia, mas também o Centro de Psicologia Aplicada do Exército está no terreno. Vamos aguardar pelos resultados desta averiguação”.