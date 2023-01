Militar morre em Santa Margarida. Incidente não está relacionado com o serviço

A morte de militar ocorrida na noite de domingo no Campo Militar de Santa Margarida não está relacionada com o exercício de funções de segurança a um dos paiois.

A informação apurada pela Renascença. Fonte do Exército adianta, apenas, que o militar, com idade entre os 20 e os 30 anos, estava em serviço, a cumprir funções de segurança, quando morreu.

A notícia da morte de um segundo-sargento em Santa Margarida, Santarém, foi inicialmente avançada pela TVI, ao final da noite de domingo. Fonte do Exército confirmou à Renascença a morte do militar, que se encontrava ao serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida.

O alerta foi dado pelas 20h00 de domingo e ao local acorreram a GNR de Constância e a Polícia Judiciária Militar.

Em campo foram também colocadas “equipas de psicólogos que estão a apoiar diretamente a família do militar falecido bem como os restantes militares que se encontravam em serviço”, segundo indicou uma fonte do Exército à agência Lusa.



O Exército já abriu uma investigação ao caso.

[notícia atualizada às 9h00]