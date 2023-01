Militar morre em acidente com arma no campo militar de Santa Margarida

Um acidente terá provocado a morte de um Segundo-sargento no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém. Segundo informação recolhida pela TVI/CNN Portugal, o acidente com uma arma de fogo aconteceu durante o serviço. O militar estava ao serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida. O alerta foi dado pelas 20:30 deste domingo. No local está a GNR de Constância. As circunstâncias da morte deste militar ainda vão ser investigadas. A vítima mortal terá entre 20/30 anos.