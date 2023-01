Militar morre em acidente com arma no campo militar de Santa Margarida

Um segundo-sargento morreu este domingo no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém, após um acidente com arma, avança a TVI.

Fonte do Exército confirma à Renascença a morte do militar, que se encontrava ao serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida.

O alerta foi dado pelas 20h deste domingo e no local está a GNR de Constância e a Polícia Judiciária Militar.

As circunstâncias da morte do militar, com idade entre os 20 e 30 anos, estão ainda por apurar.

[notícia atualizada às 00h50]