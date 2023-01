Empresa Águas e Energia do Porto alvo de ciberataque

A empresa Águas e Energia do Porto foi alvo de um ataque informático. Em comunicado, a Câmara do Porto garante "que todos os serviços essenciais de abastecimento público de água e saneamentos estão perfeitamente assegurados".

A autarquia refere que "a Águas e Energia do Porto está a desenvolver todos os esforços para repor as condições normais de funcionamento o mais brevemente possível, encontrando-se a trabalhar em estreita colaboração com as diferentes entidades competentes, nomeadamente o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária".

A Câmara admite que "devido ao incidente, alguns serviços ao cliente sofreram constrangimentos", e pede "a todos os clientes que nas últimas 72 horas submeteram pedidos de informação, ou reclamações", que entrem em contacto com a empresa municipal.

A Águas e Energia do Porto lamenta os transtornos causados e atualizará esta informação assim que possível.