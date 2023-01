Agricultores protestam em Castelo Branco

Agricultores de meia centena de organizações da região Centro marcham, esta segunda-feira, em Castelo Branco, contra a extinção da Secretaria de Estado da Agricultura.

"Milhares de agricultores pertencentes a cerca de meia centena de organizações da região Centro marcham em protesto contra o desnorte político do governo, que acaba de desferir mais uma machadada no Ministério da Agricultura, com a extinção da Secretaria de Estado da Agricultura", lê-se num comunicado da Confederação dos Agricultores de Portugal.

A marcha vai partir pelas 10h30 da Rotunda da Europa e segue para a Direção Regional de Agricultura de Castelo Branco.

Nesse local, estão previstas intervenções do presidente e do secretário-geral da CAP.