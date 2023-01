Ordem dos Médicos. Baixas médicas passadas pela SNS24 pode ter "consequências desastrosas"

A Ordem dos Médicos criticou este domingo a possibilidade da Linha SNS24 poder passar baixas de curta duração, até três dias, deixando de ser necessário um atestado do medico de família. “Não concordamos com esse tipo de medida. O que o Dr. Manuel Pizarro e a Comissão estão a propor é uma situação completamente fora da caixa e que vai ter consequências desastrosas em pouco tempo”, disse, em declarações à Renascença o bastonário, Miguel Guimarães. A medida será votada na especialidade na quarta-feira e pretende libertar os médicos dos cuidados de saúde primários. A ser aprovada, a medida pode entrar em vigor no próximo mês de Abril. Em reação a Ordem dos Médicos questiona como pode a Linha Saúde 24 passar baixas se não tem médicos. “A Linha Saúde 24, que tem tantas funções, e uma das suas principais funções é orientar devidamente os doentes que devem ir às urgências e quem não deve ir às urgências. A partir de agora, a preocupação é ligar para lá para conseguir uma baixa. Como podem passar uma baixa, se não há médicos na Linha Saúde 24?”, pergunta Miguel Guimarães. O bastonário sugere que seja construído um modelo de declaração que a assunção de responsabilidade seja do próprio doente, e que a mesma esteja prevista na lei.