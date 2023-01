Abalroamento de carro por comboio provoca ferido grave em Valença

Um homem ficou este domingo gravemente ferido na sequência de um abalroamento por um comboio, em São Pedro da Torre, Valença, no distrito de Viana do Castelo, levando ao corte da Linha do Minho.

Segundo a "Rádio Vale do Minho", citando o comandante dos Bombeiros de Valença, o condutor, do sexo masculino, ficou em estado grave, e o comboio “descarrilou”, levando ao corte da circulação.

O condutor foi transportado de ambulância para o Hospital de Braga.

À Lusa, fonte do Comando Subregional do Alto do Minho indicou que o acidente aconteceu junto do apeadeiro, estando no local os bombeiros de Valença e de Vila Nova da Cerveira e o INEM.

Segundo a página eletrónica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 17h40. Pelas 20h25, estavam no local 20 operacionais, apoiados por seis viaturas e uma aeronave.