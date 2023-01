STOP sai de Belém sem garantias e desafia Marcelo a tomar partido pelos professores

Pestana quer Marcelo do lado dos professores, "senão fica evidente que perante uma grande injustiça, ele está a tomar partido do agressor, porque a neutralidade perante uma injustiça é tomar partido perante o opressor".

Ao cabo de uma hora de encontro no Palácio de Belém, André Pestana assumia aos jornalistas que os dois consultores do Presidente "não podiam dar garantias" e que "basicamente limitaram-se a escrever notas que vão transmitir ao PR".

"Vitória, vitória". Foi o que se ouviu a alguns dos milhares de professores quando o líder do Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP), André Pestana surgiu a correr pela Praça Afonso Albuquerque adentro depois da reunião com os dois consultores da Casa Civil do Presidente da República (PR).

O dirigente do STOP tinha ensaiada esta frase, disse-a vezes sem conta aos milhares que desfilaram desde o Ministério da Educação, na Av. 24 de julho até à Praça Afonso de Albuquerque, em Belém e disse-a também aos jornalistas, salientando que se tratava de um mote celebrizado pelo malogrado arcebispo anglicano Desmond Tutu, um dos heróis da África do Sul contemporânea.

"Nunca perguntaremos de que sindicatos são"

Visivelmente eufórico pela mole de gente que conseguiu reunir num sábado solarengo, mas com um frio de rachar, André Pestana começou a manifestação recebido em glória por centenas de professores que o esperavam junto ao Ministério da Educação.

O dirigente sindical corria daqui para ali de punho cerrado no ar, com a já tradicional t-shirt branca com um sinal STOP desenhado e saltou para dentro de um camião com palco móvel que seguia na cabeça da manifestação e de onde Pestana foi falando ao megafone.

Daí foram gritadas as palavras de ordem que marcaram o desfile: "Para o palco há milhões, para nós só há tostões", numa bicada ao custo do altar palco da Jornada Mundial da Juventude, ou ainda "escola unida jamais será vencida".

Aos milhares de professores era garantido a partir do palco-móvel que no STOP "nunca perguntaremos de que sindicatos são", provocando gritos e buzinadelas na multidão. Aqui tratava-se de uma indireta aos dois sindicatos de educação alegadamente convidados para a manifestação, mas que não se fizeram representar: FENPROF e FNE.

Para Pestana "não é indiferente" a ausência destes sindicatos num desfile desta dimensão, mas o dirigente do STOP também não lhe dá grande importância, despachando que "a unidade que defendemos é a unidade das escolas e não das cúpulas sindicais".

Está ainda em aberto se Pestana vai estar presente na manifestação de 11 de fevereiro convocada pela FENPROF . "Vamos discutir nas comissões de greve e iremos decidir democraticamente", atirou o dirigente sindical.

Questionado quem paga uma manifestação destas, André Pestana respondeu que foram "estas pessoas que pagaram os autocarros para vir cá", queixando-se de não ter "a logística dos outros sindicatos tradicionais".

Bom, mas e quem pagou à empresa "Palco Móvel" que conduziu o camião que ficou na cabeça da manifestação e tratou do som com diversas colunas montadas na Praça Afonso de Albuquerque? A resposta de Pestana aos jornalistas foi um taxativo "obviamente que é o sindicato".

Por volta das sete da tarde André Pestana fazia à multidão de professores um discurso que quis rematar emocionado com a frase: "este é o dia mais feliz da minha vida". Minutos depois desceu do palco-móvel para tirar 'selfies' com professores que o procuravam.