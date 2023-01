Recebido em Belém, STOP espera que Marcelo tome posição

O Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (STOP), que se encontra este sábado em manifestação em Lisboa, foi recebido em Belém por consultores da Casa Civil.



Em nota na página da Presidência da República é referido que a organização sindical "apresentou as suas perspetivas sobre a situação profissional de docentes, técnicos especializados, técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais", tendo entregado informação que será transmitida ao Presidente da República.

Na sua intervenção esta tarde, o líder do STOP, André Pestana, disse esperar agora que o Presidente da República tome uma posição, caso contrário “estará a tomar o partido do agressor”. Após ter sido recebido por Isabel Alçada, assessora para a área da Educação, juntamente com representantes dos trabalhadores não docentes das escolas, a equipa apresentou os motivos que levam aos protestos e greves, iniciadas em dezembro do ano passado.

Isabel Alçada “limitou-se a tomar notas e é natural que assim seja”, contou André Pestana, à saída do encontro, acrescentando que esperam agora que o Presidente da República, Marcelo Recebo de Sousa, veja “as notas e tome posição”.