Magalhães Crespo condecorado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique

Fernando Magalhães Crespo, antigo presidente do conselho de gerência da Rádio Renascença, foi condecorado, esta semana, pelo Presidente da Republica, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

A entrega foi feita durante uma cerimónia, realizada no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém.

Na ocasião, foram também condecoradas putras individualidades, como Pedro Cabrita Reis (Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique), António Homem Cardoso (Comendador da Ordem do Infante D. Henrique), José Mendes Bota (Comendador da Ordem do Mérito) e Miriam Halpern Pereira (Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique).