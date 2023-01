Sindicato da PSP denuncia esquadras em "más condições" pelo país

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) denuncia, à Renascença, esquadras em "más condições" um pouco por todo o país.

Na sequência de mau tempo, "há esquadras em condições débeis, que colocam profissionais em situações de frio", relata Paulo Santos.

"Por exemplo, a unidade especial de polícia no Porto regista mais frio nas salas interiores de formação do que no exterior", indica.

O sindicalista refere que este cenário "contraria a linha de comunicação política" do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

E que a realidade das esquadras "não corresponde à ideia do ministro de que está tudo bem".

O presidente da ASPP fala ainda de que há esquadras que precisam de renovações e obras estruturais, mas que também há exemplos mais modernos que não estão a ter a manutenção devida.



"A esquadra da PSP em Valadares, Vila Nova de Gaia, tem uma caldeira nova, mas, por uma avaria, está há mais de um ano à espera de uma peça e de conserto", exemplifica.