Novo software promete “gestão em piloto automático”

“Gestão em piloto automático”. É isto que promete um dos novos softwares para contabilidade no mercado. Com a aplicação das novas tecnologias aos sistemas de gestão, é possível fazer o mesmo, mas em menos tempo e com menos esforço.

A iniciativa é da Protótipo, que apresenta esta sexta-feira, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, a nova versão do software DEFIR, que já tem mais de 3.200 utilizadores e é usado por cerca de 30 mil empresas.

Esta solução informática visa a prestação de contas, a entrega de declarações legais e fiscais e a análise financeira.

Os promotores garantem ainda que, com esta solução, promovem o crescimento e desenvolvimento das empresas.

Esta tarde vários oradores, do mundo académico ao empresarial, prometem explicar como um software pode criar valor para a empresa.

Em linha com o que tem sido a aplicação das novas tecnologias, podemos esperar a libertação dos funcionários de tarefas menores, repetitivas, para outro tipo de desafios.