Correio mais caro a partir de março

A partir de 1 de março os serviços dos CTT vão ficar mais caros.

A média na subida de preço será de 6,24%, sendo que o aumento máximo para este ano foi estabelecido em 6,58%.

A atualização do preço do cabaz de serviços da empresa, que inclui correspondência, correio editorial e encomendas, foi anunciada, esta quinta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa liderada por João Bento, a subida dos preços “resulta da aplicação do Convénio de preços do Serviço Postal Universal para o período de 2023-2027 ".

Em comunicado, os CTT esclarecem, ainda, que a alteração de preços está "enquadrada na política tarifária da empresa para o ano 2023".