Trabalhadores do hospital Amadora-Sintra cumprem um dia de greve

Os trabalhadores do Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra, realizam esta quinta-feira, entre as 8h00 e as 24h00, uma greve por mais condições de trabalho e em defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Convocada pelo Sindicato Trabalhadores Funções Públicas Sociais do Sul e Autónomas, a greve tem como objetivo lutar "pela negociação de um Instrumento de Regulamentação Colectivo de Trabalho e pela harmonização de direitos dos trabalhadores tendo por base o Acordo Coletivo de Trabalho que vigora nos restantes hospitais” públicos.

A contratação de trabalhadores e a defesa do SNS são outras das reivindicações daqueles trabalhadores.