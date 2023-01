Legionella no Instituto Superior Técnico. Instalações vão continuar em funcionamento

As instalações do Instituto Superior Técnico vão continuar a funcionar, após ter sido detetada a bactéria legionella nas torres de refrigeração de dois edifícios, adianta à Renascença a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. As autoridades de saúde ainda estão a avaliar a situação nas torres de refrigeração do instituto mas adiantam que as instalações "não serão interditadas, com base nos dados disponíveis à data".

As autoridades de saúde adiantam ainda que não vai haver qualquer tipo de testagem e que não há casos conhecidos de doença dos Legionários até à data.

"A comunidade escolar deve estar atenta a eventuais sintomas respiratórios e, em caso de dúvida, contactar a linha SNS 24", alerta a ARS.