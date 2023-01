JMJ. Financiamento do lado da igreja estimado, até agora, em pelo menos 80 milhões de euros

"O que tenho receio é que podemos assustar as pessoas com este número sem elas perceberam a dimensão do evento", disse o bispo auxiliar, na conferência de imprensa a propósito da polémica provocada pela divulgação dos custos do altar-palco onde o Papa Francisco irá celebrar a missa final da JMJ, em agosto, e que supera os cinco milhões de euros.

"80 milhões de euros é o valor que conseguimos ver no orçamento de 2023 nas nossas responsabilidades", disse Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e coordenador geral do Comité Organizador Local (COL) em conferência de imprensa ao fim da tarde na sede da Fundação, em Lisboa.

O memorando de entendimento assinado com as entidades que organizam a JMJ 2023 prevê que a igreja assume a responsabilidade e custos de tudo o que diga respeito ao acolhimento dos peregrinos, explicou o coordenador do evento, referindo que "no fim assumirá os prejuízos", se houver. Eventuais lucros serão entregues às autarquias de Lisboa e Loures para projetos relacionados com a juventude.

Recusou, no entanto, fazer qualquer estimativa de encaixe financeiro, referindo que há já mais de 420 mil peregrinos pré-inscritos, mas isso não se traduz em pagamentos efetuados. O evento conta com financiamento de donativos de empresas e famílias, que serão também divulgados numa lista a tornar pública.

O bispo auxiliar negou que o financiamento assente em donativos signifique que não há qualquer investimento da igreja católica portuguesa no evento, referindo, por exemplo, que a estrutura já montada e em funcionamento para organizar a JMJ 2023 está a ser financiada pela igreja.

Sublinhou, no entanto, que "a igreja em Portugal nunca teria a possibilidade de organizar a JMJ sem a colaboração do Estado" e que outras jornadas tiveram também financiamento dos Estados nos respetivos países onde aconteceram.