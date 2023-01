JMJ. D. Américo Aguiar "agradece escrutínio" e garante que Portugal "nunca teve um evento como a JMJ"

O presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude 2023, o bispo D. Américo Aguiar agradeceu o escrutíno feito ao orçamento do evento, dizendo que é "muito importante", e garante que nunca houve "um acontecimento como vai ser a JMJ", em Portugal.



"É sempre positivo recebermos inputs construtivos, na maioria das vezes. Nada tem comparação com a JMJ, na sua dimensão, na sua escala e na sua exigência logística", apontou, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.

O responsável pela organização da JMJ, em Lisboa, refere que a organização tem cuidado "em não repetir erros" e recorda que o caminho para a concretização do evento "teve muitos percalços"; como a pandemia da Covid-19.

Por outro lado, D. Américo Aguiar admite que ainda não foi possível fechar o orçamento da JMJ, mas defende que "não é fácil lidar com a incerteza com a peregrinação de centenas de milhares de peregrinos" que pode mesmo ultrapassar a marca do um milhão de pessoas.

Altar-palco "vai ficar" depois da JMJ

A Câmara Municipal de Lisboa adjudicou por ajuste direto a construção do palco-altar da JMJ por 4,24 milhões de euros, o que gerou queixas de “falta de transparência” por parte da oposição e a um pedido do Chega para que Carlos Moedas vá ao parlamento justificar os custos do evento.

Segundo a informação disponibilizada no Portal Base da Contratação pública, à construção do palco-altar soma-se o valor de "1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura”.

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) garantiu esta quarta-feira que o preço do altar-palco foi o melhor que surgiu entre todas as propostas apresentadas à autarquia.

[Em atualização]