Faro. Professores protestam e prometem não baixar os braços

Cerca de mil professores e educadores, segundo estimativas da polícia, manifestaram-se nesta quinta-feira em Faro, no dia de paralisação em todo o distrito, reivindicando melhores condições para a classe e garantindo que, desta vez, não vão perder a luta. "Realmente, é uma vergonha o estado a que isto chegou. Mas, desta vez, os professores não vão perder a luta. Os professores vão ganhar e não se vão deixar enxovalhar", disse Marco Gonçalves, docente na capital algarvia, à agência Lusa. A greve de professores por distritos, promovida por nove estruturas sindicais, arrancou em 16 de janeiro e vai terminar no dia 8 de fevereiro.

Depois de uma manifestação em frente ao Mercado Municipal de Faro, os mil professores e educadores, segundo a estimativa das autoridades policiais no local, deslocaram-se até à Direção Regional de Educação, num percurso de cerca de dois quilómetros. Com apitos e cartazes com diversas mensagens, foram gritando várias palavras de ordem ao longo da manhã, nomeadamente "Nenhum jovem aguenta, precário até aos 50", "Horários sobrecarregados, professores arrasados" ou "Diretores a colocar, nem pensar, nem pensar". "Devia estar no 8º ou 9º escalão, mas estou no 4º" Marco Gonçalves, de 52 anos, professor do quadro, lamentou ter a carreira "congelada" há anos. "Com os anos de serviço que tenho, devia estar no 8.º ou 9.º escalão de 10, mas neste momento estou no 4.º escalão. A questão nem é chegar ao topo, o problema é que a maioria vai ficar a meio da carreira, o que significa uma aposentação muito inferior ao esperado", frisou.

Depois de ter frequentado "o mesmo curso de José Mourinho" - na Faculdade de Motricidade Humana, em Lisboa -, o docente recordou à Lusa como a expectativa profissional era outra, há três décadas. "Na altura, optei pelo ensino porque achei que era seguro, numa expetativa de crescendo ao longo da carreira. Se fosse hoje não o tinha feito. Neste momento, face ao atual custo de vida, o meu ordenado, 30 anos depois, é inferior ao do início da carreira", declarou. Ao lado, empunhando um "caixão" com as palavras "Monodocentes. Aposentação digna (em vida!). Reconhecimento desgaste profissional", encontrava-se Nuno Fernandes, de 43 anos. Igualmente professor de Educação Física na capital algarvia, leciona há 17 anos e só conseguiu vínculo em 2022. "Para isso, estive em Lagos quatro anos, sempre a ir e vir todos os dias. Oitenta quilómetros para lá, 80 quilómetros para cá. E vejo outros colegas a seguir os mesmos passos. Entrar no quadro ao fim de muitos e muitos anos é uma situação insustentável", declarou à Lusa. 17 escolas em 13 anos Vindo de Silves, Ricardo Cunha, de 35 anos, natural de Felgueiras, no distrito do Porto, contou à Lusa como o seu percurso profissional conta com passagens por 17 escolas no espaço de 13 anos. "Vim para o Algarve há dois anos, atrás da regra da norma-travão, para nos vincularmos ao final do terceiro ano. Mas com as regras que estão a ser propostas, só me posso vincular à zona onde estou a lecionar, não posso concorrer a vagas perto da minha residência. É uma injustiça que essa opção tenha uma consequência para toda a minha vida, num sistema cego que não me dá as hipóteses de escolha a que tenho direito", sustentou. Sublinhando que "a falta de professores" no Algarve é imensa e "há alunos há imenso tempo sem professores, sem aulas a várias disciplinas", o docente afirmou que as medidas em cima da mesa "não vão solucionar nada".