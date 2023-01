Faro disponibiliza espaço para sem-abrigo durante vaga de frio

Todos os distritos do continente vão estar sob aviso amarelo, devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima até às 06:00 de domingo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu nesta quinta-feira o aviso amarelo frio para os 18 distritos de Portugal continental até domingo, devido à previsão de continuação de tempo frio.

A referenciação dos utentes a acolher será realizada pelos serviços da Ação Social e do serviço municipal de Proteção Civil, bem como de instituições parceiras da autarquia no Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA) de Faro: Grupo de Ajuda a Toxicodependentes (GA.TO) e o Movimento de Apoio a Problemáticas Sociais (MAPS).

A câmara da capital algarvia assegura que "o espaço já está devidamente sinalizado e equipado, contando os utentes com acesso a balneários, casas de banho e capacidade inicial para 10 camas, podendo este número ser aumentado caso tal se revele necessário".

Desde domingo que o IPMA vem emitindo avisos amarelos de frio para os distritos de Portugal continental.

O aviso amarelo, o terceiro menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje continuação de tempo frio, com períodos de céu muito nublado, precipitação a partir do meio da manhã, em geral fraca, progredindo para sul, que será de neve nas terras altas e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego e nas terras altas.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de geada, em especial no interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -4 graus Celsius (em Bragança, Viseu e Guarda) e os 5 (em Faro e Lisboa) e as máximas entre os 4 graus (na Guarda) e os 15 (em Faro).