Estado da Educação. Diretores pedem mais um ano para a recuperação de aprendizagens

Os diretores das escolas públicas pedem ao Ministério da Educação a extensão, por mais um ano, dos planos de recuperação das aprendizagens.

Confrontado com as conclusões do relatório sobre o Estado da Educação 2021, que apontam para um aumento das reprovações no ensino básico, em particular no terceiro ciclo, o presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas considerou “normal” este aumento, tendo em conta a mudança do ciclo e a forma como a pandemia interferiu nas aprendizagens.

Segundo o relatório, cerca de 30 mil alunos reprovaram, o que representa um aumento de, aproximadamente, um ponto percentual, para 3,1% do total de alunos.