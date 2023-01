Ensino Superior. Cursos para dar aulas falham em captar alunos

As chamadas vias de ensino, cursos que permitem vir a dar aulas, não estão a conseguir captar alunos, indica um relatório do Conselho Nacional de Educação revelado esta quinta-feira sobre o "Estado da Educação em 2021".

No ano letivo 2020/21, as áreas de Tecnologias da Informação e Comunicação e de Educação destacam-se como as áreas com o menor número de inscritos.

Analisando especificamente a área de Educação, apesar das 840 vagas disponibilizadas para o curso de Educação Básica (menos 28 do que em 2020), apenas foram colocados 788 estudantes nesse ano, o que denota a pouca atratividade dos cursos de acesso à carreira docente.

No relatório destaca-se também o baixo número de diplomados em cursos que conferem habilitação para a docência, nomeadamente os cursos de Ensino de Física e Química no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (três diplomados), de Ensino de Economia e de Contabilidade (três diplomados) e de Ensino de Filosofia no Ensino Secundário (oito diplomados).

Na 1.ª fase, não houve qualquer colocado no curso de Educação Básica no Instituto Politécnico de Portalegre, por exemplo, à semelhança do que já tinha acontecido em 2019. Já no Instituto Politécnico da Guarda foi colocado apenas um candidato. Quando se analisam as classificações dos últimos colocados nas diferentes instituições, observa-se que a mais elevada é de 15,75 valores e a mais baixa de 10,74 valores.